Украинская певица MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, впечатлила красотой в леопардовом наряде и выходкой с подружками
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok знаменитости.
Так, на кадрах MARUV в полупрозрачном наряде исполняет соблазнительный танец на камеру, демонстрируя невероятные формы.
«Волчицы», «все мои волки делают – MARUV», «лучше уже не будет», «разорвали тикток», «лучшая», «ну богини», «у Каменских была такая», «ого, опасные чиксы», «вот это пожар», «офигенно», «крутые бабы», «однозначно зачет», - пишут поклонники.
Кроме того, MARUV также поделилась кадрами в роскошном леопардовом наряде, в котором дала концерт. На них она крутиться, демонстрируя упругие прелести с разных ракурсов. Тут поклонники не смогли высказать слова восхищения – кадры опубликованы в Stories.
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«На счет прошлой ночи. Это было сумасшествие», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на кадрах MARUV в леопардовом наряде эффектно двигает телом, демонстрируя упругие формы во всей красе.
Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео
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