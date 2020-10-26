Украинцам нужно готовиться к подорожанию сезонных продуктов из-за карантина и засухи

Как пишет Politeka.net, в Украине заканчивается сбор овощей и фруктов, а потому их вскоре начнут поставлять из теплиц по повышенным ценам. Специалисты рассказали агентству "Униан", какие продукты и насколько могут подорожать в этом году.

На фоне пандемии ожидается рост цен на цитрусовые, имбирь, яблоки и чеснок. С приближением зимы украинцы начинают употреблять больше мяса, круп, молочных продуктов, корнеплодов.

Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко рассказал, что до конца года ожидается подорожание хлебобулочных изделий до 15%-20%, однако производители могут и не решиться на такое существенное повышение. Так или иначе, на цениках обязательно скажется рост стоимости зерновых, сахара и других ингредиентов, а также падение гривны.

В Экономическом дискуссионном клубе обратили внимание, что производство молока упало на 4%, импорт вырос в три раза, а стоимость закупок подскочила. Вдобавок, украинцы продолжают истреблять молочных животных. Тем не менее, эксперты говорят, что не стоит ждать резкого подорожания молока и продукции из него.

В Украине на 5% повысились цены на говядину, сейчас они держатся на 124-134 грн/кг на Востоке и 145-150 грн/кг в центральных областях, скорее всего они такими же и останутся в ближайшее время. Стоимость обрезной свинины в октябре составляет 84-87 грн/кг и тоже должны остаться стабильными. Более того, продавцы готовы снизить цены и повысить реализацию на фоне угрозы тотального карантина.

"Проще сейчас вырезать свиней и продать дешевле, чем потом, когда нас закроют, вообще ничего не продать", - объяснила Людмила из Полтавы.

Что касается птицы, ее в октябре тушки продавали по 48 гривен за килограмм, а филе даже подешевело до 79 гривен. Аналитики считают, что пока нет повода для роста цен на мясо.

А вот сахару предсказывают неминуемое подорожание, ведь из-за засухи получилось собрать урожай на 25% меньший, чем в предыдущем году. В ближайшее время цена на сахар может повыситься до показателя 18 грн/кг, но ситуацию улучшит более активное начало сезона сахароварения.

По прогнозам эксперта УКАБ Владимира Лапы, в ближайшие шесть месяцев нужно готовиться к постепенному росту цен на крупы и муку на 10%.

Экономист Андрей Ярмак прогнозирует, что пока цены на картошку не будут превышать 10 гривен за килограмм. В целом же борщевой набор (по килограмму картошки, лука, капусты и свеклы) подешевел на четверть и теперь обходится в 34,5 гривны.

Напомним, цены окончательно взбесились, такого не было пять лет: о каких продуктах украинцам лучше забыть

Как сообщала Politeka, украинцам объяснили, почему картошка им уже не по карману: "Цена будет расти".

Также Politeka писала, что украинцам рассказали, стоит ли ждать повышения цен на продукты: "Все зависит от ...".