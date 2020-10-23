"Как же мы скучали!"

27-летняя украинская гимнастка и хореограф, звезда "Танців з зірками" Анна Ризатдинова обрадовала заждавшуюся публику хорошими новостями

Как передает Politeka.net, фаворитка судьи танцевального проекта Влада Ямы опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в черной футболке и темных лосинах.

Счастливая и немного уставшая Анна раскрыла, наконец, интригу, о которой писала в соцсети чуть ранее.

"Беременность, озвучка мультика и свой бренд - это, конечно, очень круто, но не сейчас😌 Многие угадали! Я наконец-то возвращаюсь на паркет «Танці з зірками» @tanci1plus1 . Уже была на первых тренировках, познакомилась с парой и сделаю все, чтобы передать свой опыт и секретики, которые приведут к суперфиналу😈 Будет бомба, ждите! Кстати, как думаете, с кем буду танцевать на вечере выпускников?", - поделилась Ризатдинова.

Пользователи кинулись комментировать новую информацию, делая свои предположения, за кого же все таки из участников возьмется гимнастка.

"Хотелось бы , чтобы с Саниной🌸"

"Как же мы ждём , Аня и паркет - эту встречу жду с первых выпусков этого сезона 💗"

"Спортивно-корпоративная этика сыграет своё. С Мельником и Аделиной!"

"Помоги выиграть Санте, пожалуйста, ты же такая талантливая💙"

"Санина или Надя. Надеюсь не с Сантой"

"Ух ты, здорово🔥 Я так и думала, что Вы на паркет возвращаетесь, и что Вы именно это имели ввиду, когда писали предыдущий пост😊 Думаю, будете танцевать с Сергеем Мельником и Аделиной Дели)"

"Ураааа🥳🥳🥳 как же мы скучали!♥️"

Ранее мы сообщали, Ризатдинова восхитила сеть пикантным фото, на котором продемонстрировала аппетитные "дары природы" в смелом декольте.

Напомним, вспотевшая гимнастка Анна Ризатдинова в коротком топе показала, что вытворяет в спортзале.

Как сообщала Politeka, фаворитка Ямы из «Танців з зірками» пленила идеальной внешностью и заговорила о личном: «Раскрываю все карты».

Также Politeka писала, что гимнастка Анна Ризатдинова сверкнула бронзовым бюстом без лифчика, огорошив откровением: "Никакой личной жизни".