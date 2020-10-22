Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова покорила видом в роскошном наряде и заинтриговала новым анонсом

Как сообщает Politeka.net, фаворитка Влада Ямы в шоу «Танці з зірками» поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем Анна заинтриговала своих подписчиков, пообещав в ближайшее время поделиться с ними хорошими новостями.

«Очень скоро расскажу вам шикарную новость! Настроение огонь. Как думаете, с чем связано?)», - написала гимнастка.

Пост она сопроводила своей новой черно-белой фотографией. На снимке Ризатдинова уверенно позирует в белом платье с пикантным вырезом на груди, подчеркивающим соблазнительные формы красотки. Ее образ дополнили искушающий макияж со «смоуки-айз» и распущенные волосы.

Поклонники Анны тут же принялись гадать, о чем она планирует им рассказать.

«Надеюсь станцуете в танцах, а то сезон уже невозможно смотреть», «Вариантов много! Но так, как: 1) Свою школу открыли; 2) Книгу выпустили 3) В "Танцях з зірками" станцевали ... то Ваша авторская программа на ТВ!», «Беременна вторым ребёнком!!?», «Замуж выходишь», «Ты беремена?», «Потрясающее фото», «Может вас пригласили стать 4 судьей на танцах ? (Не на этой неделе, на другой какой-нибудь) очень хочется вас там увидеть», - пишут люди.

Напомним, вспотевшая гимнастка Анна Ризатдинова в коротком топе показала, что вытворяет в спортзале.

Как сообщала Politeka, фаворитка Ямы из «Танців з зірками» пленила идеальной внешностью и заговорила о личном: «Раскрываю все карты».

Также Politeka писала, что гимнастка Анна Ризатдинова сверкнула бронзовым бюстом без лифчика, огорошив откровением: "Никакой личной жизни".