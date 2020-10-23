Известный украинский боксер Александр Усик, который в последнее время часто попадает в политические скандалы, рассказал, кого ему хотелось бы ударить вне ринга

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на XSport.

Так, во время интервью с Анной Буткевич Усик ответил на вопрос, кого из политиков он хотел бы отправить в нокаут.

"Знаете, я не так давно пришел к тому, что палку переоборудовал в удочку. То есть, ту палку, которой я хотел бить людей, духовнику говорил: "хочется вот этому врезать". Он говорит: "Нет, Санечка, давай вместо палки мы сделаем удочку". Очень хотелось врезать, конечно. Но, опять же, меня ведь тоже хотят ударить многие люди за какие-то мои высказывания или действия", - подчеркнул боксер.

Усик отметил, что некоторым может не нравиться его образ жизни, но он понял, что "бить надо себя".

"Кому-то не нравится мой образ жизни. Получается такая обратка. И я понял, что бить надо себя. И в прямом, и в переносном смысле. Если они захотят со мной побоксировать, получат лицензию, одобрение, то я готов с ними побоксировать. А просто ударить из-за того, что он мне не нравится из высказываний, или как он выглядит... Или он вор, например... Знаете, если я буду кричать на всех "вор", то, значит, я вор. Значит, нужно его просто любить, дать ему жить так, как он хочет. Или посадить в тюрьму. Посадить - и простить. Как вариант", - сказал Усик.

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