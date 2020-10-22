Екс-чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик вирушає до Великобританії на бій з Дереком Чісорою

Як повідомляє Politeka.net, напередодні український боксер в Інстаграмі опублікував кілька постів з мотивуючими словами напередодні бою проти Дерека Чісори.

Першу публікацію спортсмен опублікував у перерві між тренуваннями. На відео боксер читає вірш, який мотивує його перед кожним боєм.

"Будильник в 5 утра поднимет, с улыбкой встану и пойду.

Найду кроссовки беговые, у неба силу я возьму.

С любовью бег я начинаю, и к цели ближе становлюсь,

А в голове мотив играет: Не сдамся и не оступлюсь.

Большая сила мною движет, ребенок смотрит на меня.

Когда я был еще ребенком, мечтал, что стану кем-то я.

Возможно, буду президентом, возможно, стану пастухом,

А нужно просто человеком быть до конца, В этом - закон.

Закон для многих он не писан, Не нужно так переживать.

На выходе большая "касса", создатель спросит со всех нас.

За слово острое соседу, за обиду, что таил,

За то, что мало ты любил, за то, что упрекнул ты брата,

за то что маму не простил, за то что жизнь считаешь мрачной,

И сердцем всем не полюбил", - читає вірш Усик.

У другому пості український боксер опублікував підсумкове фото підготовки з командою з підписом: "Готові до війни".

Нагадаємо, що поєдинок повинен був відбутися ще 23 травня в Лондоні. І через пандемію COVID - 19 бій перенесли на невизначений термін. Відомо, що зустріч боксерів повинна пройти 31 жовтня.

Відсутність уболівальників може негативно вплинути на гонорари боксерів. Таким чином, команди Усика і Чісори поки вирішують, чи варто проводити бій без глядачів.

Нагадаємо, раніше Чісора підігрів інтерес до бою з Усиком новим фото: "Будьте готові, гряде...".

Як повідомляла Politeka, у Усика збираються "підпорядкувати" Джошуа після бою з Чісорою, розкриті плани: "Просто і практично".



Також Politeka писала, що Усик на пляжі звернувся до Чісори ламаною англійською, відео.