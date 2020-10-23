Евро громко рухнет, доллару также достанется от гривны: что будет дальше с курсом валют

Курс валют в Украине на 23 октября готовят падение на дно, гривна насядет с невероятной силой

Об этом свидетельствует прогноз экономистов из НБУ, передает Politeka.

Курс валют в Украине на 23 октября выглядит так:

100 долларов – 2826,5 грн;

100 евро – 3341,06 грн.

Обратим внимание, что гривна потеряет несколько позиций. К средине прошлого дня гривна опустила американскую валюту на 2,32. Однако под конец дня доллару удалось «вырулить»: -0,87 грн.

Евро же наоборот, ждет грандиозное падение: сто евро подешевеют на 12,06 гривны.

Украинских пенсионеров ждут доплаты, заявление Зеленского: "По сравнению с тем, что было..."

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, который дал интервью четырем телеканалам.

Минимальные зарплаты в этом и будущем годах составят 6000-6500 тысяч гривен.

По словам президента, решение о повышении было принято, согласно с тем, какие деньги имеются. В частности, затронув и выплаты пенсионерам.

Как отметил Зеленский, пенсионеры возрастом старше 80 лет дополнительно получают немалые деньги по сравнению с тем, что было. В следующем году планируется запустить программу для "75+". И в дальнейшем в планах снижать возраст для получения дополнительных средств.

Украинцам запретили приближаться к границе с РФ на Луганщине

В Луганской области начали действовать дополнительные временные режимные ограничения вблизи государственной границы с Россией.

Об это сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УП.

"Это дополнительные режимные меры с целью противодействия противоправной деятельности на государственной границе в пределах Луганской области. Они будут действовать до конца года (31 декабря ред)", - заявил он.

По словам Демченко, в последнее время у границы с Россией фиксируется увеличение попыток в частности незаконного перемещения товаров. Кроме того были неоднократные попытки подкупа, чтобы организовать канал перемещения товаров, а иногда пограничникам даже приходится применять оружие, чтобы остановить нарушителей, которые незаконно пересекли границу.

Чтобы ограничить количество людей вблизи границы, пограничники принимают дополнительные меры.

Если раньше каждый гражданин, взяв паспорт, мог находиться вблизи границы, то сейчас нет.

На Луганщине запрещается находиться в пределах пограничной полосы в непосредственной близости у госграницы на расстоянии до 200 метров, за исключением представителей правоохранительных органов, лиц, проводящих сельскохозяйственные работы по спискам работников и техники, согласованным с подразделениями Госпогранслужбы, и лиц, постоянно проживающих на этой территории или имеющих письменное приглашение близких родственников и которых встречают лично.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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