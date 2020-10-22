Ведущая "1+1" Алла Мазур показала своего подросшего сына

Звезда украинского телевидения активно ведет страничку в Инстаграм, где делится кадрами из жизни, а также делится воспоминаниями о своей болезни, которую победила, передает Politeka.net.

В этот раз телеведущая рассказала о полете вместе с сыном. На снимке Алла в своем новом образе предстала в пальто и джинсах. Звезда улыбалась, положив руку на плечо подросшего сына.

"Утром - почти пилот, вечером - драйвер😊 Этот день своих скоростных каникул, думаю, Темка запомнит надолго)", - написала Алла.

Звезда рассказала, что коллеги ей сделали подарок, поэтому утром они занялись его освоением. Мать с сыном совершили полет на вертолете над Киевом, а потом покатались на гоночных машинках.

"Место рядом с пилотом, ясно, оккупировал сын. И еще долго не мог прийти в себя от восторга. А чуть остыв от впечатлений - переместились на картодром: где Артем уже чувствует себя как рыба в воде)", - поделилась телеведущая.

Звезда призналась, что заснуть после таких ярких эмоций было непросто, но помогло вечернее чтение.

"Зато есть что отвечать на упрек, который часто слышу не только я: ".. мы так мало времени проводим вместе..." "Может, и не столько, сколько хочется - зато как качественно!" И как доказательство - берегу эти фото", - сообщила Мазур.

Звезда призналась, что не против такого экстрима:

"Я бы, конечно, растянула этот экстрим на пару дней: чтобы не все плюшки сразу) Но что делать, если у мамы на работе каникулы не объявляли".

"😍🙌❤️Такие крутецкие фото и глаза сияющие от счастья, кстати не только у Темки🙌, будьте всегда такими жизнерадостными 👍 Счастье Вам идет 🌹", - написала одна из комментаторов.

Напомнить, Алла Мазур, победившая рак, после смены имиджа решилась на смелый поступок

Как сообщала Politeka, сын Аллы Мазур кардинально изменил внешность.

Также Politeka писала, что Алла Мазур после победы над раком показала свою новую гордость и удивила внешностью.