Борис Моисеев не может до конца восстановиться после тяжелой болезни

Об этом в интервью журналистам рассказала его близкая подруга Ляна Фридман.

По ее словам, российская звезда Борис Моисеев до сих пор плохо себя чувствует после того, как его сразил инсульт.

"Боря никак не может оправиться после перенесенного инсульта. Но в последние четыре-пять месяцев ему стало хуже. Он лежачий. Но, слава Богу, до туалета и ванны доходит. Я общаюсь с его помощником, постоянно спрашиваю о его здоровье. В настоящее время Борис действительно плохо себя чувствует", - призналась Фридман.

Бизнесвумен также отметила, что Моисеев неоднократно отказывался от помощи, и даже умудрился "отшить" примадонну Аллу Пугачеву.

"Сейчас он почему-то отказывается от любой помощи. Я знаю точно, что Алла Борисовна вначале ему очень помогала, вела его. Но в последний раз, когда она предложила помощь, Боря отказался. Наверное, как и все артисты, он не хочет, чтобы его видели беспомощным и больным. Не стоит винить его окружение в том, что состояние Бори ухудшилось. Я знаю, некоторые считают, что его слишком рано отправили на гастроли. Но поймите: Борис – такой человек, он не может жить без сцены, без оваций. И когда появилась первая возможность, он тут же стал выступать. Он же не предполагал, что после наступит ухудшение", - продолжила подруга певца в общении с журналистами.

Фридман также выразила надежду, что Моисеев в скором времени "сможет оклематься".

"По поводу Бориса сейчас нельзя давать никаких прогнозов. На все воля Божья. Я медик по образованию и понимаю, что здесь все зависит от человека. Бывает, один уходит, а другой с таким же диагнозом возвращается к жизни, потому что случается чудо. Мы все молимся за Моисеева. Он хороший человек, ранимый, добрый. И заслуживает всего самого светлого!", - резюмировала бизнесвумен в интервью.

Ранее мы рассказывали, что Борис Моисеев "угасает на глазах" и близкие певца готовятся к наихудшему.

Однако, представители артиста уверяют, что Моисеев якобы себя отлично чувствует после инсульта, но на публике певец все равно не появляется.

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