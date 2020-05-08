Популярный в 1990-х годах певец Андрей Губин рассказал, почему в свои 46 лет так плохо выглядит

Молчание он прервал после того, как в сети появились его свежие фотографии, на которых артист совсем не похож на себя. Губин ошарашил болезненным видом рядом с поклонницей. На фото у него были глубокие морщины и сероватый цвет лица.

Сам артист заявил, что сейчас чувствует себя намного лучше, чем выглядит. Ранее он сильно болел, но сейчас смог немного стабилизировать свое здоровье. Он занимается спортом, проезжая по 100 километров в неделю на велосипеде.

«Да я страшный как черт...На фото уставший — с пяти утра на ногах, бессонница. В общем чувствую себя лучше, чем выгляжу. Стараюсь больше заниматься спортом, чтобы тестировать свое состояние», - объяснил Губин.

На данный момент Андрей Губин работает с композитором Тарасом Ващишыным. Они работают над новым музыкальным материалом.

«Пока мы только записываем новые композиции, и в данной ситуации это для меня важнее, чем гастроли. Но, даже если я буду горбатый и хромой, смогу сделать такой музыкальный номер, что стыдно не будет и дети от страха не заплачут», - подчеркнул певец.

Как известно, Губин был очень популярен в конце 1990-х, но потом резко исчез со сцены. Поговаривали, что у музыканта проблемы с алкоголем, но сам артист убеждал, что заболел.

Напомним, что известный продюсер раскрыл правду о болезни Губина: «С Андреем случилась трагедия».

Как писала Politeka, больной Губин вышел в люди, поклонники едва сдерживают слезы: "Что же с ним стало?".

Также Politeka сообщала, что тяжелобольной Губин прервал молчание, появилось срочное обращение: Никогда...