Український боксер Василь Ломаченко прокоментував поразку Теофімо Лопесу



Як передає Politeka.net, звернення до фанатів спортсмен опублікував на своїй сторінці Instagram.

Український чемпіон WBO, WBA, WBC зазнав сенсаційної поразки. Після 12 раундів за рішенням суддів (116:112, 117:109, 117:111) перемогу і титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі здобув Теофімо Лопес.

Після бою Василь заявив, що сперечатися не збирається, але з рішенням суддів не згоден.

На своїй сторінці в соцмережах Ломаченко пообіцяв своїм фанатам перемоги в майбутньому.

"Всім спасибі за підтримку! Один складний поєдинок не може перекреслити весь пройдений чемпіонський шлях! Головні перемоги ще попереду", - повідомив боксер.

Українського спортсмена підтримали в коментарях під постом.

"Вася ти найкращий! Рішення не справедливе виглядав ти краще і відсоток в кожному раунді ріс за всіма показниками! Рішення прийняли за кількістю ударів, які били повітря несправедливо", "Давай реванш. Просто Василь 6 перших раундів реально подарував", "Василь молодець, видно, що вже не вистачило фізичних кондицій і швидкості, щоб натягнути такого зарядженого молодика, хоча бій все одно нічиєю був", - писали фанати українського боксера.

Нагадаємо, названо суперника Ломаченка після перемоги над Лопесом.

Як повідомляла Politeka, батько Лопеса зробив цинічну заяву про Ломаченка.

Також Politeka писала, що знайшовся боксер, який поб'є Ломаченка.