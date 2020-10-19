Король поп-сцены Филипп Киркоров, несмотря на прошлые отношения с Аллой Пугачевой, перестал общаться с примадонной

Об этом пишет Телепрограмма.

Так, журналисты решили поинтересоваться у певца, помогает ли его бывшая жена Алла Пугачева больному Борису Моисееву, который пытается восстановиться после инсульта.

«Я, к сожалению, не общаюсь с Аллой Борисовной», - откровенно заявил Филипп Киркоров, но точную причину не назвал.

«Да и даже если общался с ней, то это нетактично и неправильно лезть в личные отношения Аллы Борисовны с Борисом Моисеевым. И вообще с кем-либо», — уверенно продолжил Филипп Киркоров, отвечая на вопрос журналистов.

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По словам журналиста Дмитрия Сорокина, если бы он чувствовал после инсульта себя лучше, он бы показался на публике. Поэтому не исключено, что Борис Моисеев попросту "угасает на глазах".

Сорокин также рассказал, что после того, как Борис Моисеев перенес инсульт, он с ним несколько раз встречался, и после тяжелой болезни у певца на щеке появилась подозрительная родинка, из-за чего можно предположить, что Моисеев сейчас борется с онкологией.

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