В Украине появилась новая схема мошенничества, связанная с "липовыми" штрафами за нарушение Правил дорожного движения

Мошенники приловчились присылать украинским водителям квитанции с якобы начисленными штрафами за нарушение ПДД, информирует Politeka со ссылкой на Обозреватель.

Однако, одними квитанциями дело не ограничивается, нагляе аферисты угрожают при неуплате "штрафа" конфисковать недвижимость.

Так, жительница столицы Валентина Андрияшко сообщила, что обнаружила в почтовом ящике конверт с печатью.

"Открываю – там штраф за превышение скорости. Моя фамилия, мой адрес, только на машине я давно не езжу. При разводе с мужем авто досталось ему. Звоню ему и спрашиваю, чего штраф не оплатил, мне прислали. Он говорит, что авто в ремонте уже пару недель. Посмотрел в специальном приложении, где фиксируют все штрафы, говорит, что там ничего нет", – рассказала женщина.

Через время ей стали звонить коллекторы с угрозами, что за неуплату "штрафа" отберут у нее квартиру.

"Они знали мой адрес, что квартира принадлежит мне. Пояснила им, что обращусь в полицию. Пока отстали", – добавила киевлянка.

Схожая история приключилась с Геннадием из Киевской области, который тоже получил такой "штраф" за превышение скорости.

"Сначала хотел заплатить, думал, что где-то нарушил. Но квитанция меня смутила. Залез в приложение о штрафах, там такого у меня нет. Выкинул бумажку, понял, что развод", – поделился мужчина.

Ранее мы писали, что украинцам приходят фальшивые штрафы от мошенников, которые оставляют граждан без кругленькой суммы в кармане. В частности, украинцам начали приходить фальшивые и левые штрафы за нарушение ПДД, оплачивая их украинцы теряют свои средства. Ведь украинцы должны платить тысячи гривен.

Чтобы уберечься, в полиции советуют перед тем, как отправлять деньги, проверить наличие санкции в базе, пишет Обозреватель.

Пресс-секретарь патрульной полиции Украины Яна Кутовая рассказала, что к ним обращались водители, говорили, что им пришел штраф, однако в это время они были в другом месте. Таким образом, правоохранительным органам удалось выявить автомобили-двойники.

Что касается липовых штрафов, то тут пока такой информации нет. Но в любом случае в ведомстве советуют прежде чем оплачивать проверить по базам.

Адвокат Андрей Вареник тоже советует прежде чем бежать оплачивать штраф, сначала проверить его подлинность.

Украинские чиновники решили предупредить граждан о смене системы штрафов, деньги теперь будут идти в «другую сторону». Об этом свидетельствует законопроект №4194.

Так, согласно тексту документа, автором которого является Александра Устинова из фракции «Голос», половина общей суммы штрафов за нарушение правил дорожного движения должны будут пойти в местные бюджеты.

Уточняется, что речь идет о штрафах, которые удается обнаружить при помощи автоматической системы фиксации нарушений. К ним относятся:

"Проектом предлагается внести изменения в статьи 29, 64 и 69 Бюджетного кодекса Украины, а именно установить, что 50% поступлений от административных штрафов за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме в пределах соответствующего населенного пункта, будут направлены к доходам соответствующего городского, сельского или поселкового бюджета", - говорится в сообщении.

Украинцы жалуются на очередные проблемы в работе ПриватБанка

Об этом говорится в отзывах, которые они публикуют на портале Минфин.

Так, один из клиентов пожаловался, что банкомат ПриватБанка зажевал его карту.

Оператор сухо ответила, что помочь ничем не могут. Остался под дождем без средств. Потребуется время, чтобы оформить перевыпуск новой карты и оплатить за это плюс за перевод средств между картами также снялась комиссия. В возврате карты после инкассации также отказали. По сути послали на три буквы и оставили наедине с проблемами. Полный отстой!", - эмоционально написал мужчина в своем отзыве.

В банке заявили, что карту вернуть невозможно.

"Извиняемся от имени банка за возможные неудобства. К сожалению, вернуть изъятую банкоматом или терминалом карточку возможности нет. Рекомендуем обратиться в службу поддержки банка, выпустившего карточку, для блокировки и заказа перевыпуска", - ответил на жалобу представитель банка.

Аферисты украли у отца погибшего на Донбассе героя денежную помощь от государства. В частности со счета исчезла сумма в размере - 300 тысяч гривен. Родители воина считали эти деньги неприкосновенными, потому что получили их за сына, который ушел на фронт добровольцем и погиб. Украинский защитник прикрыл своим телом товарища по службе, когда в блиндаж попала мина.

О потере денег пенсионер узнал случайно через несколько месяцев, когда пришел в банк менять карточку. Оказалось, что деньги на счет аферистов, которые не имеют ни чести, ни совести, перевели работники государственной исполнительной службы Каменского.

Отмечается также, что аферисты организовали схему, по которой с Дмитрия Кваши сняли сумму как с жителя города Каменское, который будто бы совершил там ДТП. На самом же деле мужчина ни разу в жизни там не был, да и машины у него нет.

В полиции, куда обратился мужчина, состава преступления не нашли и дело через год закрыли. В итоге расследованием аферы занялись побратимы погибшего сына. Именно они выяснили, что исполнительный лист, на основании которого сняли деньги, подделка.

В деле, на которое ссылались в "документе", фамилии пенсионера вообще нет.

Полицейским удалось пресечь деятельность группы мошенников, которые действовали на территории сразу нескольких областей Украины.

Так, в Винницкой области мошенники похитили с банковских счетов украинцев более миллиона гривен. Сообщается, что "действовали" пять человек, трое из которых на данный момент отбывают наказание в местах лишения свободы.

Вначале будущим жертвам звонили, представляясь сотрудниками банка. Украинцам говорили о якобы блокировании их карт и предлагали помощь для "восстановления" их работы, указывая на то, что для этого необходимо назвать все свои персональные данные.

Затем, получив доступ к банковским счетам, опустошали их. Во время обысков у подозреваемых изъяли банковские карты, мобильные телефоны, SIM-карты и деньги. Также у них нашли наркотики.

Напомним, полиция устроила облаву на маршрутки в Одессе, видео: "высадили всех..."

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