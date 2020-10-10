Американская фитнес-модель Соммер Рэй поделилась яркими кадрами в образе куклы "Барби"

Девушка старается устраивать модные фотосессии, чтобы продвинуть свою одежду. Не так давно Соммер начала разработку новой коллекции спортивной и пляжной одежды, поэтому всячески показывает ту на своих новых фото. Поскольку аудитория у спортсменки довольно большая, каждая презентация новых образов проходит достаточно бурно.

И этот раз не был исключением. Соммер поделилась кадрами, на которых позировала в модном купальнике розового цвета с ремешком на талии, белых сапогах и джинсовке такого же оттенка, которую спустила с плеч на некоторых фото.

«давай детка, давай поедем. мы можем убежать к великому солнцу», - пишет спортсменка под кокетливыми фото у машины.

Поклонники не остались в стороне:

«Лана кап😍 и ты выглядишь красиво💕; Получите правильные углы 🐬🐬🐬🐬; вы знаете, что ваша талия на самом деле не выглядит так, пожалуйста, не могли бы мы сделать фото без фотошопа; Люблю этот мустанг; Кто-нибудь когда-нибудь говорил тебе, что у тебя красивые булочки?; купается в роскоши, формы уже просочились со всех сторон; это выглядит очень интересно; нужно продолжить такие фото; как сладко, очень много розового».

Мы также писали, что спортсменка любит заниматься на улице и часто показывает в социальной сети Инстаграм, как делает это, как веселится на пляже и как поражает видом на занятиях. Все дело в том, что красотка не стесняется показывать и удачные кадры в довольно пикантных образах, и неудачные кадры в домашних нарядах.

На фан-страницах Соммер в Инстаграм довольно часто также мелькают превью-кадры с рекламных съемок, а также фото, которые сама Соммер не опубликовала в основном профиле. На одном из таких фото Рей блистала в розовом бикини в стиле куклы Барби и поразила подкачанным телом, повернувшись к объективу боком.

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