Известная фитнес-тренер и ведущая шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко сверкнула безупречной фигурой на новом фото

35-летняя украинская телеведущая является профессиональным тренером, поэтому без всякой скромности демонстрирует свое подтянутое тело во всей красе.

Так, на своей странице в Инстаграм Луценко разместила кадр, сделанный во время очередной фотосессии, передает Politeka.net

На нем она позировала в чёрном спортивном топе и штанах, показав всем свой плоский живот и плавные изгибы. На снимке знаменитость элегантно отвела руку назад, как бы приглашая всех желающих начать заниматься собой.

«Тот, кто ждёт мотивацию как у моря погоды, то ее не дождётся 😎

А вот тот, кто даже с вяленькой мотивацией и целями начнёт делать что-либо ( тренироваться, рисовать, читать, учиться, искать работу....) вспыхнет желанием и вдохновением», -написала Луценко.

Фолловеры мгновенно отреагировали на публикацию и уже успели поставить свыше 3 тысяч лайков новой фотографии.

До этого известная украинская фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, что делать с животом.

На фото Луценко позирует в топе, шортах и кроссовках. Красотка стоит в спортзале, где демонстрирует перед зеркалом свою фигуру в профиль. Волосы Анита заправила повязкой, чтобы не мешали. Тренер стояла и показывала две позы, в которых была правильная и не правильная осанка.

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