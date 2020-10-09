В Украине могут отменить перевод часов на зимнее и летнее время
Это следует из законопроекта, который уже зарегистрирован в Верховной Раде Украины, информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook заместителя главы ВРУ Руслана Стефанчука.
По его словам, соответствующий законопроект зарегистрирован в Раде в пятницу, 9 октября, однако на сайте парламента он еще отсутствует.
Документом предложено закрепление на территории Украины единого киевского времени. В будущем предусмотрен полный отказ от подобной практики.
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По словам депутата, перевод стрелок часов два раза в год плохо влияет на здоровье украинцев.
"Принятие закона будет обеспечивать стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, способствовать улучшению состояния здоровья и повышению трудоспособности населения", – заявил Стефанчук.
Кроме того, подобный законопроект направлен на противодействие агрессии со стороны России, так как на неподконтрольных Киеву территориях установлено московское время.
Напомним, Украина переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября.
Уже в 4:00 стрелки электронных и наручных часов нужно подвинуть на час назад. В этом году эта дата совпала с проведением местных выборов в Украине - 25 октября.
Ранее мы писали о том, что Михаил Горбачев не исключил восстановления СССР. Свой комментарий последний президент советского государства дал радиостанции "Говорит Москва".
Отвечая на вопрос журналиста, о возможном сценарии реинкарнации СССР бывший политик отметил, что для этого потребуется очень много времени.
"На это ответит ход истории, а я такими делами не занимаюсь. Очень сложно идут процессы объединительные, что не делают — никак не получается. Даже Европа, у нас же сейчас есть объединения европейские. Очень сложный вопрос объединительный", - отметил Горбачев.
Бывший политик подчеркнул, что бывшие советские республики растеряли политический опыт и для нового объединения бывших республик понадобится немало времени.
"Я думаю, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо ещё, чтобы много прошло времени, и набрались бы ума и опыта, сравнивали бы. Я думаю, что-то, что начнут сейчас директивы такие выдавать — это глупость. Я думаю, нахлебались и ещё не расхлебали, это останавливает. С Белоруссией не клеится — это же надо? Только время покажет", - подытожил Горбачев.
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