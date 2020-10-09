Популярному сериалу «Беверли-Хиллз, 90210» исполнилось 30 лет

Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в Инстаграм телеканала «1+1», который на протяжении многих лет транслировал этот сериал. Кроме этого, авторы канала решили вспомнить, как сегодня выглядят популярные актеры сериала, а кого уже нет в живых.

«Первые серии появились на экранах в 1990 году и мгновенно покорили сердца всех зрителей. Кстати, в эфире 1+1 впервые «Беверли-Хиллз, 90210», дублированный на украинском языке, показали в 1997 году», - отмечается под постом.

Главная звезда сериала Шеннон Доэрти сегодня борется с раком. Болезнь ненадолго отступила, после чего вновь вернулась.

Актер Люк Перри умер от инсульта в 2019 году в возрасте 52 года.

Красавчик Джейсон Пристли продолжает сниматься в сериалах.

Актриса Дженни Гарт ведет собственное реалити-шоу «Жизни с Дженни Гарт».

Исполнительница роли Донны, актриса Тори Спеллинг счастливая мать пятерых детей.

А красавчик Иан Зиринг за годы почти не изменился.

Брайан Остин Грин был женат на одной из красивейших женщин Голливуда, актрисе Меган Фокс.

Гэбриэль Картерис сегодня 59 лет. Она была одной из самых взрослых актеров, которым приходилось изображать подростков.

«Фильм моей юности, как я его любила», «Я их всех любила, как быстро летит время», «Очень скучаю по Люку Перри», «Келли, Стив и Джулия совершенно не изменились)», - пишут пользователи сети.

Напомним, что больная раком Шеннен Доэрти поразила внешним видом: "Через несколько дней...".

Как сообщала Politeka, больная раком Шеннен Доэрти рассказала о прощальных письмах для близких: "Конец уже близок".

Также Politeka писала, что больная раком Шеннен Доэрти раскрыла страшную правду: «Я буду копать…».