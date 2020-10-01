49-річна актриса Шеннен Доерті, зірка серіалів "Беверлі-Хіллз" і "Всі жінки - відьми", збирається з силами, щоб попрощатися з рідними та близькими

Як відомо, в 2015 році у Шеннен виявили рак молочної залози. Через два роки боротьби щаслива актриса заявила про ремісію. Однак, у 2019-му стало відомо про те, що захворювання повернулося, медики виявили метастази в лімфатичних залозах і хребті.

Тепер, як пояснила Доерті, їй залишилося жити недовго, але вона не опускає рук. В одному з останніх інтерв'ю актриса повідомила про бажання записати прощальне відеозвернення своїм найближчим, а також просто листи - іншим знайомим, передають "7days.ru".

"Я зрозуміла недавно, що мені ще так багато потрібно сказати моїй мамі. А моєму чоловікові пояснити, як багато він значив в моєму житті! Я зроблю це, коли буду готова. Але поки я ще не зовсім готова, адже коли пишеш прощальні послання, це означає, що кінець вже зовсім близький. А я ще не йду...", - поділилася Доерті.

Актриса додала, що у неї часом бувають хороші дні, коли вона "відчуває себе дуже здоровою людиною".

"Важко закінчувати свої справи, коли тобі здається, що ти проживеш ще років 10-15", - повідомила Шеннен.



Останнім часом зірка багато часу приділяє дрібницям - хвороба сильно змінила її ставлення до життя. Актриса проводить час з чоловіком Куртом Ісварінко та друзями, експерементує на кухні, багато гуляє.

"Я намагаюся цінувати дрібниці, які більшість людей не помічають або приймають як належне. Деталі стають для мене значними. У всіх нас всередині є нескінченний колодязь, з якого ми продовжуємо черпати сили, щоб протистояти негараздам і побачити справжню красу", - поділилася своїми думками зірка серіалу "Беверлі-Хіллз".

Нагадаємо, що з'явилися фото зі зйомок продовження культового серіалу "Беверлі Хіллз": "як постаріли».

Як повідомляла Politeka, біда наздогнала сім'ю зірки серіалу "Беверлі-Хіллз": "з величезним жалем повідомляю…».

Також Politeka писала, що прокляття серіалу "Беверлі-Хіллз" продовжує вбивати: моторошні подробиці.