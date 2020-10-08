В нынешней ситуации в Украине недопустимо тратить деньги на дороги, а не на борьбу с пандемией

Об этом на своей странице в Facebook написала Людмила Ковалевская.

«Украина действительно нуждается в хороших дорог. Но надо быть слабоумным, чтобы во время COVID-19 тратить деньги на что угодно, кроме обеспечения больниц тестами, оборудованием, средствами индивидуальной защиты. Я просто не могу понять такую логику. Мы в заложниках у имбецилов и проходимцев», - говорится в сообщении.

Напомним, Ковалевская баллотируется в Киевский городской совет от Голосеевского района под номером 1 от партии Европейская Солидарность.

Она – кандидат экономических наук, политконсультант, директор компании "Левстар", которая занимается привлечением инвестиций для реализации украинских проектов.

Ковалевская окончила Харьковский национальный экономический университет по специальности "международные экономические отношения", затем – защитила диссертацию, работала доцентом, автор десятков научных трудов и монографии в сфере финансов и экономики предприятий.

Кроме того, одновременно с преподаванием изучала политический и коммерческий PR, и постепенно начала предоставлять консалтинговые услуги, сотрудничая с разными кандидатами, политическими партиями и коммерческими предприятиями.

Это, со временем, стало ее настоящим увлечением и бизнесом. У Людмилы Ковалевской за плечами солидный багаж политической деятельности. Она, как секретарь украинской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, отстаивала позиции Украины на международной арене и изучала опыт европейских стран в сфере местного самоуправления и городского управления.

Экономист-международник Людмила Ковалевская уверена, что для реализации потенциала Киева, нужны знания и ясное видение результата.

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