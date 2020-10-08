Для реализации потенциала Киева, нужны знания и ясное видение результата, уверенна экономист-международник Людмила Ковалевская

"Считаю, что Киев имеет огромный потенциал, нужно самим в это поверить и работать... Много лет занимаюсь изучением вопросов местного самоуправления, городского хозяйства, взаимодействия коммунальных служб. И считаю, что для эффективного управления городом недостаточно только желания, нужны знания, опыт и ясное видение результата", – говорит Людмила.

Ковалевская баллотируется в Киевский городской совет от Голосеевского района под номером 1 от партии Европейская Солидарность.

Она – кандидат экономических наук, политконсультант, директор компании "Левстар", которая занимается привлечением инвестиций для реализации украинских проектов.

Ковалевская окончила Харьковский национальный экономический университет по специальности "международные экономические отношения", затем – защитила диссертацию, работала доцентом, автор десятков научных трудов и монографии в сфере финансов и экономики предприятий.

Кроме того, одновременно с преподаванием изучала политический и коммерческий PR, и постепенно начала предоставлять консалтинговые услуги, сотрудничая с разными кандидатами, политическими партиями и коммерческими предприятиями.

Это, со временем, стало ее настоящим увлечением и бизнесом. У Людмилы Ковалевской за плечами солидный багаж политической деятельности. Она, как секретарь украинской делегации в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы, отстаивала позиции Украины на международной арене и изучала опыт европейских стран в сфере местного самоуправления и городского управления.

"Я была активной участницей Оранжевой революции и Революции Достоинства. С 2015 года член партии БПП, позже – Европейской Солидарности. Европейская Солидарность - единственная партия с четкой идеологией, настоящего европейского образца. Именно такие партии рано или поздно вытеснят из украинской жизни партии-однодневки, без прошлого и будущего", – заявляет кандидат в депутаты.

И самое главное, акцентировала внимание Ковалевская, ЕС – единственная партия, которая имеет силу и влияние для того чтобы защитить выбор киевлян, не допустить прямого управления городом с Офиса Президента и отстоять европейский путь развития города.