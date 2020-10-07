Вся набережная в черном дыму

Раскрыты подробности огненного ЧП в санатории, расположенном в оккупированной Ялте

Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы.

Как утвержадют российские журналисты, пожар вспыхнул в здании санатория Краснознаменного Черноморского флота РФ, расположенного в Ялте.

По информации СМИ, огонь охватил всю кровлю и верхний этаж специализированного учреждения.

На месте происшествия работают три машины пожарных и сотрудники других экстренных служб. Сведения о пострадавших и жертвах пока не поступали, а причины сильного пожара в санатории выясняются.

Как утверждают источники в силовых ведомствах, постояльцы санатория и персонал были оперативно эвакуированы. Само учреждение состоит из трех спальных корпусов, в которых могут разместиться 589 человек.

Огонь, охвативший здание военного санатория, настолько сильный, что вся набережная оккупированной Ялты теперь в дыму.

Ранее мы рассказывали о масштабных пожарах на Харьковщине.

Только за один день местные спасатели получили 94 сообщения о возгорании сухостоя на открытых территориях.

Общая площадь, на которой бушевал огонь, составила свыше 85,5 гектаров. По словам пожарных, в подавляющем большинстве причиной возгорания стало сжигание мусора и выжигание сухостоя.

Спасатели снова обращаются к гражданам с просьбой не экспериментировать с огнем в период повышенной пожароопасности.

Напомним, масштабное ЧП обрушилось на Украину, взрываются боеприпасы

Как писала Politeka, оккупанты устроили чудовищную провокацию на Донбассе, фронт пылает

Также Politeka сообщала, что Луганщина в огне, люди срочно покидают дома, есть раненые и погибшие