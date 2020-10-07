Раскрыты подробности огненного ЧП в санатории, расположенном в оккупированной Ялте
Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы.
Как утвержадют российские журналисты, пожар вспыхнул в здании санатория Краснознаменного Черноморского флота РФ, расположенного в Ялте.
По информации СМИ, огонь охватил всю кровлю и верхний этаж специализированного учреждения.
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На месте происшествия работают три машины пожарных и сотрудники других экстренных служб. Сведения о пострадавших и жертвах пока не поступали, а причины сильного пожара в санатории выясняются.
Как утверждают источники в силовых ведомствах, постояльцы санатория и персонал были оперативно эвакуированы. Само учреждение состоит из трех спальных корпусов, в которых могут разместиться 589 человек.
Огонь, охвативший здание военного санатория, настолько сильный, что вся набережная оккупированной Ялты теперь в дыму.
Ранее мы рассказывали о масштабных пожарах на Харьковщине.
Только за один день местные спасатели получили 94 сообщения о возгорании сухостоя на открытых территориях.
Общая площадь, на которой бушевал огонь, составила свыше 85,5 гектаров. По словам пожарных, в подавляющем большинстве причиной возгорания стало сжигание мусора и выжигание сухостоя.
Спасатели снова обращаются к гражданам с просьбой не экспериментировать с огнем в период повышенной пожароопасности.
Напомним, масштабное ЧП обрушилось на Украину, взрываются боеприпасы
Как писала Politeka, оккупанты устроили чудовищную провокацию на Донбассе, фронт пылает
Также Politeka сообщала, что Луганщина в огне, люди срочно покидают дома, есть раненые и погибшие