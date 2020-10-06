В Украине всерьез занялись поиском новых приложений для ведения школьных журналов и дневников

О новой инициативе рассказали в пресс-службе Министерства образования. Так, замминистра образования и науки Артур Селецкий обратил внимание на то, что в сегодняшних условиях электронные журналы и дневники становятся все более распространенными. В связи с этим на рынке появилось сразу несколько коммерческий предложений для этих сервисов.

«Но не все школы могут позволить их себе финансово. Поэтому мы предлагаем базовую бесплатную версию электронных журналов и дневников, а школы уже смогут выбирать», - рассказал Селецкий.

Ожидается, что испытать новые приложения смогут не менее чем по две-три школы из каждой области страны. Тестирование будет проходить с 5 по 16 октября этого года. Учителя и администрация школ смогут предоставлять свои замечания по работе приложений, которые будут обрабатываться и учитываться при настройке системы.

После такой проверки государственные электронные журналы и дневники станут доступными для всех украинских школ бесплатно. Ожидается, что это произойдет уже в ноябре.

Известно, что приложения разрабатывались на базе государственной модульной системы АИКОМ (ранее ГИСО), которая используется для сбора статистики в сфере образования.

Школы, которые перейдут на использование электронных журналов и дневников, смогут в ближайшее время отказаться от их бумажных дубликатов. Соответствующие изменения будут узаконены Минобразования.

«Это позволит убрать излишнюю нагрузку на учителей. А в будущем, благодаря широкому применению электронных журналов, когда ученик будет менять школу, вся информация о его успешности и достижениях будет следовать за ним в новое учебное заведение. Для нас будет открыта еще и возможность перенаправлять за таким учеником государственные средства на его обучение», - добавил Селецкий.

Он также отметил, что такая система будет удобна при смене школы, ведь тогда все данные школьника по успеваемости школьника можно будет легко перенести в другое учебное заведение.

Напомним, карантин по-новому с 5 октября, что ужесточили и запретили для украинцев на 14 дней.

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