Бывшая жена экс-капитана «Динамо» Николая Морозюка Ирина показала идеальную фигуру в облегающем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Я согласна, что для того чтобы построить счастливые отношения, вообще не имеет никакого значения какой у тебя возраст, вес и внешность. Только одинаковые цели, взгляды и принципы», - говорится в сообщении.

Морозюк также рассказала, что именно «таким образом мы решаем, подходит нам человек, или нет». На снимке красотка позирует в эффектном облегающем наряде, присев и расставив ноги на камеру. Это привело в восторг ее поклонников.

«Абсолютное да!», «роскошный вид», «красоточка", умеешь сделать приятно», - пишут они.

До этого сообщалось, что Ирина Морозюк показала аппетитные формы в миниатютном бикини.

Ирина Морозюк часто радует откровенными нарядами, но на этот раз она превзошла саму себя, показавшись в красном купальнике, который едва прикрыл ее интимные места.

Красотка сфотографировалась, на краю ванной с широко раздвинутыми ногами. Пляжный образ красотки довершили солнцезащитные очки и бейсболка, повернутая козырьком назад.

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