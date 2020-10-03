Бывшая жена экс-футболиста "Динамо" Николая Морозюка, Ирина, показала аппетитные формы в миниатютном бикини

Как пишет Politeka.net, она разметила фото в очень смелом образе на своей странице в соцсети "Инстаграм". Ирина Морозюк часто радует откровенными нарядами, но на этот раз она превзошла саму себя, показавшись в красном купальнике, который едва прикрыл ее интимные места.

Красотка сфотографировалась, на краю ванной с широко раздвинутыми ногами. Пляжный образ красотки довершили солнцезащитные очки и бейсболка, повернутая козырьком назад.

Сам пост Ирина Морозюк посвятила неприятной истории, которая с ней приключилась в аэропорту. По словам экс-супруги спортсмена, она оказалась в VIP-терминале, но ей пришлось побегать и отстоять в очереди из-за перевеса багажа, который нельзя было оплатить безналично.

"Это , мать вашу , как ?!!! Получается я заплатила 1350 € (за троих), сук* 45 000 грн, чтобы пройти лишний километр?! Хорошо продумано господа 👏🏼🤝 Браво 👏🏼", - возмутилась Ирина.

Пользователи социальной сети оценили внешний вид знаменитости и оставили много отзывов в комментариях:

"Слышишь, госпожа Ирина. А у тебя есть трусы, которые много закрывают, а не только пельмешку ??? Если есть, то сделаешь фотку?"; "Ходячий кекс 🔥😉🙃"; "Я поклоняюсь тебе"; "Ну ты дала, мать:)😂 Надо было родится в другом государстве😉".

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