Популярная украинская телеведущая Валерия Крук, более известная как «Кульбаба», сверкнула идеальным телом на отдыхе
Об этом передает Politeka, со ссылкой на Инстраграм-страницу знаменитостию
Теледива отправилась на отдых в Турцию и вышла на пляж в ярком купальнике, приковав к своем роскошным формам восхищенные взгляды.
«Долгожданный отдых! Красота вокруг невероятная! 👌 Фильтры и цветокоррекция моя любимая сегодня лишние!💁♀️», - написала телеведущая.
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Пользователи сети в комментариях оценили ее фигуру и отметили, что звезда выглядит очень соблазнительно. В частности, благодаря упорным занятиям спортом.
«Лерочка, купальники чудесны, но поверь, восхищенные взгляды собирают не они!!!♥️♥️♥️♥️♥️ Ты роскошна! Хорошего отдыха! Отель - великолепный! ♥️♥️♥️♥️♥️"» , «Идеальная» , «Крутая» «Неповторимая», - пишут в сети.
Стоит напомнить, что на заре своей карьеры на телевидении девушка выступала перед камерами под псевдонимом Кульбаба. Тогда она появлялась на публике в дерзких, а иногда и весьма пошлых нарядах, а также Валерию часто критиковали за излишнюю любовь к пластическим операциям, силикону и ботоксу.
До этого мы сообщали, что Валерия Крук похвасталась роскошным телем прямо на улице.
На обнародованном фото Крук позировала в экстра-мини платье красного цвета и такого же цвета босоножках. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
«Просто прислушивайтесь к Близким!🙏 Будьте внимательнее! Потом может быть поздно...Не смотря на их внешнее веселье, внутри может происходить совершенно другая история. Не опоздайте рассмотреть...» - написала телеведущая.
Напомним, что соблазнительная Кульбаба задрала ногу в экстра-мини и взбудоражила позой: "смелая красотка"
Как сообщала Politeka, что популярная ведущая раскрыла тайну личной жизни о своем спутнике.
Также Politeka писала, что украинская телеведущая показала, с кем отправилась на отдых в Вену.