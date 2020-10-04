Популярная украинская телеведущая Валерия Крук, более известная как «Кульбаба», сверкнула идеальным телом на отдыхе

Об этом передает Politeka, со ссылкой на Инстраграм-страницу знаменитостию

Теледива отправилась на отдых в Турцию и вышла на пляж в ярком купальнике, приковав к своем роскошным формам восхищенные взгляды.

«Долгожданный отдых! Красота вокруг невероятная! 👌 Фильтры и цветокоррекция моя любимая сегодня лишние!💁‍♀️», - написала телеведущая.

Пользователи сети в комментариях оценили ее фигуру и отметили, что звезда выглядит очень соблазнительно. В частности, благодаря упорным занятиям спортом.

«Лерочка, купальники чудесны, но поверь, восхищенные взгляды собирают не они!!!♥️♥️♥️♥️♥️ Ты роскошна! Хорошего отдыха! Отель - великолепный! ♥️♥️♥️♥️♥️"» , «Идеальная» , «Крутая» «Неповторимая», - пишут в сети.

Стоит напомнить, что на заре своей карьеры на телевидении девушка выступала перед камерами под псевдонимом Кульбаба. Тогда она появлялась на публике в дерзких, а иногда и весьма пошлых нарядах, а также Валерию часто критиковали за излишнюю любовь к пластическим операциям, силикону и ботоксу.

До этого мы сообщали, что Валерия Крук похвасталась роскошным телем прямо на улице.

На обнародованном фото Крук позировала в экстра-мини платье красного цвета и такого же цвета босоножках. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Просто прислушивайтесь к Близким!🙏 Будьте внимательнее! Потом может быть поздно...Не смотря на их внешнее веселье, внутри может происходить совершенно другая история. Не опоздайте рассмотреть...» - написала телеведущая.

Напомним, что соблазнительная Кульбаба задрала ногу в экстра-мини и взбудоражила позой: "смелая красотка"

Как сообщала Politeka, что популярная ведущая раскрыла тайну личной жизни о своем спутнике.

Также Politeka писала, что украинская телеведущая показала, с кем отправилась на отдых в Вену.