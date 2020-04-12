Популярная украинская телеведущая Валерия Крук, более известная как «Кульбаба», сверкнула идеальным телом на улице
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Просто прислушивайтесь к Близким!🙏 Будьте внимательнее! Потом может быть поздно...Не смотря на их внешнее веселье, внутри может происходить совершенно другая история. Не опоздайте рассмотреть...» - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Крук позирует в экстра-мини платье красного цвета и такого же цвета босоножках. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Красотка», «Красотулька🔥», «Лера вы смелая красотка🔥🔥❤️❤️❤️», «Вау, Валерия, выглядишь просто екстравагантно», «красотка», «бомба!», «роскошное», - пишут они.
Напомним, что Леся Никитюк, которая запустила однодневный конкурс красоты среди знаменитостей «Мисс Весна», назвала имя победительницы. Нею оказалась она сама. Об этом экс-ведущая «Орла и решки» объявила в InstaStories.
Лесе удалось обойти по количеству «лайков» певиц Джамалу, Дашу Астафьеву, Надю Дорофееву, TAYANNу, фитнес-тренера Аниту Луценко, телеведущих Машу Ефросинину и Валерию Крук, а также главную конкурентку, чувственную Анну Седокову. Приз для победительницы был очень заманчивым – экскурсия на «Фабрику по выращиванию мужчин».
Напомним, что украинская телеведущая показала, с кем отправилась на отдых в Вену.
Как сообщала Politeka, что популярная ведущая раскрыла тайну личной жизни о своем спутнике.
Также Politeka писала, что известная телеведущая в канун Нового года разбили машину.