Популярная украинская телеведущая Валерия Крук, более известная как «Кульбаба», сверкнула идеальным телом на улице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Просто прислушивайтесь к Близким!🙏 Будьте внимательнее! Потом может быть поздно...Не смотря на их внешнее веселье, внутри может происходить совершенно другая история. Не опоздайте рассмотреть...» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Крук позирует в экстра-мини платье красного цвета и такого же цвета босоножках. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Красотка», «Красотулька🔥», «Лера вы смелая красотка🔥🔥❤️❤️❤️», «Вау, Валерия, выглядишь просто екстравагантно», «красотка», «бомба!», «роскошное», - пишут они.

Напомним, что Леся Никитюк, которая запустила однодневный конкурс красоты среди знаменитостей «Мисс Весна», назвала имя победительницы. Нею оказалась она сама. Об этом экс-ведущая «Орла и решки» объявила в InstaStories.

Лесе удалось обойти по количеству «лайков» певиц Джамалу, Дашу Астафьеву, Надю Дорофееву, TAYANNу, фитнес-тренера Аниту Луценко, телеведущих Машу Ефросинину и Валерию Крук, а также главную конкурентку, чувственную Анну Седокову. Приз для победительницы был очень заманчивым – экскурсия на «Фабрику по выращиванию мужчин».

Напомним, что украинская телеведущая показала, с кем отправилась на отдых в Вену.

Как сообщала Politeka, что популярная ведущая раскрыла тайну личной жизни о своем спутнике.

Также Politeka писала, что известная телеведущая в канун Нового года разбили машину.