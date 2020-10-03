Погода в Украине 3 октября обрадует часть украинцев неожиданным потеплением

Как сообщает Politeka.net, об этом стало известно из свежего прогноза Укргидрометцентра. Согласно данным синоптиков, в субботу, 3 октября, практически во всех регионах Украины будет сухо и тепло.

Так, в западные регионы вернется бабье лето. Температура воздуха прогреется до 19-23 градусов тепла. Осадков в этот день не предвидится. Ночью будет по-осеннему прохладно. Температура опустится до 8-10 градусов.

В южных регионах температура прогреется до 23 градусов. Дождя не будет, поэтому у украинцев появится возможность прогуляться возле моря.

В центральных регионах будет солнечно. Ожидаемая температура воздуха 19-21 градус тепла.

Жителям восточных регионов придется потерпеть дожди. Температура там будет ниже – примерно 18-20 градусов. Ожидаются кратковременные дожди.

Погода в Киеве 3 октября будет комфортной. Днем ожидается 19-21 градус тепла. Ночью температура опустится до 10-12 градусов. Осадков в украинской столице не ожидается.

Стоит отметить, что такая теплая погода сохранится в Украине на протяжении нескольких дней. Уже в воскресенья дожди уйдут с Востока, а на Запад, наоборот, вернутся. Температура воздуха будет колебаться в районе 18-21 градуса тепла.

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