Российский певец Борис Моисеев так и не смог вернуться к привычной жизни после инсульта

Об этом пишет Собеседник.

Ранее звезда ток-шоу Тамара Пухова заявила, что состояние Бориса Моисеева в последнее время очень ухудшилось.

"Борис, насколько мне известно, сейчас находится в тяжелейшем состоянии. Я буквально на днях общалась с его близким другом. Моисеев прикован к постели, лежит... Никакого просвета в состоянии его здоровья нет", - откровенно заявила она в комментарии журналистам.

Такую информацию о состоянии здоровья актера подтвердила и российская актриса Алена Кравец. Она добавила, что Борису Моисееву после инсульта полегчало ненадолго, и позже ситуация лишь усугубилась.

"Борис Моисеев всегда был человеком-фейерверком, человеком-праздником. Его энергия, эпатаж на грани, провокации всегда мне очень импонировали. Я училась у него смелости, дерзости, нестандартности. Каково же было моё горе, когда я узнала, что Боря находится в тяжелом состоянии. Знакомые говорят, что после инсульта его облегчение было временным, а сегодня его состояние ухудшилось. Не хочется верить этому, но, к сожалению, все подтверждают эту информацию", - продолжила Кравец.

По словам певицы, она несколько раз пыталась связаться с Борисом Моисеевым, но его телефон постоянно выключен.

Представители певца уверяют, что состояние здоровья Моисеева не ухудшалось. Но поклонники не верят такой информации предположили, что больного исполнителя попросту скрывают от публики.

"Интервью могли написать за него, чтобы не создавать шумиху. Как выглядит Боря и как он говорит, мы уже давно не видели и не слышали. Его от всех нас просто скрывают. Мы знаем, что представителям Бори предлагали несколько телевизионных съемок, но его помощники отказываются. Потому что показывать там, видимо, некого…", - озвучили они свою версию.

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