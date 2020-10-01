Известная модель Крисси Тайген, которая является женой музыканта Джона Ледженда, потеряла ребенка во время родов

Как передает Politeka.net, об этом сама модель рассказала у себя в соцсетях. Она опубликовала фото с больницы, на которых лежала на больничной койке. Как стало известно, Тайген попала в больницу с сильным кровотечением. Медикам пришлось вызвать искусственные роды, но спасти малыша не удалось.

«Мы потрясены той глубокой болью, о которой вы только слышите, такой болью, которую мы никогда раньше не испытывали», - призналась модель.

По ее словам, они с мужем никогда не выбирают имена для детей, но этого ребенка они почему-то назвали.

«Мы почему-то стали называть этого человечка в моем животе Джеком. Так что он всегда будет для нас Джеком», - отметила женщина, заявив, что он останется частью их семьи навсегда.

Крисси Тайген поблагодарила всех за поддержку, добавив, что каждый день не может быть наполнен солнечным светом, поэтому нужно быть благодарными за то, что у вас есть.

«В этот самый мрачный из дней мы будем горевать, мы будем плакать. Но мы будем крепче обниматься и любить друг друга, чтобы пережить это», - подчеркнула она.

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