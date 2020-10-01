С кем мы боремся вот уже почти 30 лет

Общественный деятель Андрей Пальчевский объяснил, почему любая власть в Украине разочаровывала на протяжении 29 лет

Лидер политсилы "Перемога Пальчевського" не скрывает, что в своей избирательной кампании ориентируется на тех, кто больше не доверяет власти. Так, в интервью изданию "КП в Украине" Пальчевский раскрыл, почему украинцы не доверяют и почему, собственно, они правы.

"Я сейчас занимаюсь Киевом и изучаю, куда идут потоки. Так вот ничего не изменилось. Сотни миллионов долларов падают руководителям города, а они делятся со своими олигархическими кукловодами, которые со времен Януковича руководят и Киевом, и Одессой, и Черкассами, и Львовом. Тридцать лет элита нашей страны грабила народ и продолжает грабить, разрушая инфраструктуру государства", - отметил Пальчевский.

Общественный деятель также озвучил главного внутреннего врага Украины и раскрыл урон, который он нанес и продолжает наносить.

"Внутренний враг - это олигархия. В Украине уже давно сформировался класс супербогатых людей. Они владеют государственными монополиями, целыми отраслями экономики и паразитируют на обществе, высасывают все соки и выводят миллиарды в офшоры. - заявил Пальчевский и ответил на вопрос журналиста, не рано ли еще критиковать нынешнюю власть. - А по поводу того, что менять что-то рано, это не про нас. Как бы не было поздно. Посмотрите хотя бы на фонд борьбы с коронавирусом. Разграбили и передали якобы на строительство дорог. Ведь с медицинских фондов тяжелее воровать, чем с дорог. Что, кто-то не знает, как у нас дороги строят? Это просто схема, как проще всего украсть".

Ранее мы сообщали, из-за деятельности "олигархата" больше всего в Украине страдают пенсионеры - такое мнение озвучил Пальчевский в эфире программы "Пульс" на телеканале "112".

"Они нас стригут, кормят так, чтобы мы не сдохли до следующего месяца: заплатили за газ, электричество и так далее... Особенно, если мы возьмем пожилых людей, - им дают ровно столько, чтобы они дотянули до следующего месяца, оплатили тарифы, которые растут", - возмутился общественный деятель.

Напомним, Андрей Пальчевский бросил вызов Кличко из-за хищений в Киеве: "Терпеть не могу казнокрадов"

Как сообщала Politeka, Пальчевский объяснил, как нужно распределять бюджет города: «Вы думаете, Кличко много прочитал книжек на эту тему?»

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский о масштабной забастовке шахтеров: "Надо бороться с нищетой любыми способами"