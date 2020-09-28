Вдова погибшего украинского певца Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) Светлана Бабийчук рассказала о том, как он праздновал дни рождения

Жена артиста отметила, что обычно в свой день рождения Скрябин выступал на концертах. Об этом Бабийчук рассказала в эфире "Світського життя".

Но вот, 46-летие Андрей Кузьменко отметил по-особенному.

«Мы были перед тем в Грузии. Нас очень хотела удивить грузинская кухня, но не удивила. Когда приехали из Грузии мы плевались вином и едой. Именно выпало на его день рождения, когда он дома и мы сделали настоящую грузинскую кухню! И кто в этот день звонил ему и поздравлял, все были у нас дома. Только калитка открывалась, заходили какие-то люди, я даже до сих пор не знаю, кто они и это был действительно праздник. Все закончилось утром. Играла его любимая музыка 90-х, как-то без претензий соседей было», - рассказала вдова Андрея Кузьменко.

Ранее Светлана Бабийчук рассказывала, что после смерти мужа занимается его наследием.

«Очень много всего. Это чрезвычайно тяжело. Бывают дни, когда ты неделю этим всем проникаешься и потом никакой, но время есть время", - рассказал она.

Напомним, Андрей Кузьменко и Светлана Бабийчук поженились в 1994 году. Они учились в параллельных классах.

14 сентября 1997 года у них родилась дочь Мария-Барбара.

Светлана и Андрей прожили в браке 21 год.

«Что он меня научил - это любить жизнь. Любить каждое мгновение и любить людей, прощать им все. И еще одно, что он меня научил - закомплексованную скромную девочку - что каждый имеет право на ошибку», рассказывала Светлана Бабийчук.

Напомним, дочь Кузьмы Скрябина выросла и восхищает необыкновенной красотой, личные фото и подробности из жизни.

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Как сообщала Politeka, мать Кузьмы Скрябина воззвала к совести украинцев.