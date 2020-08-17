Українському виконавцю Кузьмі Скрябіну присвоїли звання Героя України

Як повідомляє Politeka.net, про це стало відомо з офіційного повідомлення президента України. Звання було присвоєно виконавцю посмертно на честь його дня народження 17 серпня. Сьогодні музиканту могло б виповнитися 52 роки.

Нагадаємо, що Андрій Кузьменко, який виступав під псевдонімом Кузьма, загинув в аварії в 2015 році. У нього залишилася дочка Барбара Кузьменко, якій у вересні виповниться 23 роки. Відомо, що наприкінці минулого року дівчина вийшла заміж. Її обранцем став її однокурсник Віктор Тур.

На весіллі у дівчини було багато українських зірок, в тому числі музикант DZIDZIO. На запитання журналістів про те, чи схвалив би батько її вибір, Барбара відповіла: «Ми з татом завжди дуже довіряли один одному. Ми були дуже близькі, тому він би однозначно добре поставився до мого чоловіка».

До речі, цього року, в умовах карантину, дівчина захистила диплом і стала дипломованим лікарем. Барбара закінчила Національний медичний університет ім. Богомольця. У мережі дівчина похвалилася своїм дипломом.

Варто відзначити, що Барбара виросла справжньою красунею. У неї струнка фігура і неймовірно красиве довге волосся. Зовні дівчина більше схожа на матір.

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