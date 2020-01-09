Артистка после похудения и операции стала другим человеком

Актриса турецкого сериала "Великолепный век", Мерьем Узерли, похвасталась своей внешностью прямо из самолета

Известная артистка очень сильно похудела со времен выхода теленовеллы, пишет Рoliteka.net. К тому же она прибегла к пластическим операциям и даже "накачивала" себе губы. Однако построение карьеры помешало ей и далее модифицировать свою внешность.

Поговаривают, что Мерьем подписала необычный контракт с одной из американских студий.

Одним из условий стал отказ от пластических операций на два года. Об этом стало известно из новости издания Сабах.

Позже появилась информация, что Узерли будет сниматься в проекте в Лос-Анджелесе вместе с известными актерами.

Согласитесь, так и хочется сказать: "Ого, другое лицо".

Конечно, сейчас еле узнаешь в этой жгучей, худой брюнетке с каре, ту самую рыжую бестию Хюррем-Султан из "Великолепного века".

Так, некоторое время назад артистка опубликовала новый пост. Звезда предстала в теплом наряде, глядя вдаль. Артистка сделала селфи возле иллюминатора.

За час пост актрисы собрал почти 38 тысяч лайков и много комментариев.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли решила показать, как работает.

Артистка позировала перед камерами в ярком классическом и, вместе с тем, несколько откровенном образе.

Актриса эффектно позировала, смеялась и даже немного кокетничала с известным бренд-консультантом, ведущим, колумнистом в самих Forbes & Daily Sabah Арда Сейнером.

Напомним, на одном из фото Узерли эффектно расставила ноги и наклонилась вперед, сидя на лавке.

Студийный кадр получился загадочным и наполненным, чувствуется, что идеей - образность напоминает проекцию «мужчина-женщина», «сильная женщина», «женщина в мужском обличии» и «женщина, которая готова сражаться за свои принципы в суровом мире мужчин».

Некоторые поклонники фигуристой красавицы обратили внимание не сколько на задумку авторов фото и работу модели в фотостудии, сколько на ее, в определенной степени, откровенный наряд.

Напомним также, что Мерьем Узерли поздравила своих поклонников с праздниками.

На своей странице в сети актриса опубликовала снимок, на котором позирует вместе с дочкой.

Напомним, звезда "Великолепного века" поразила новой внешностью после пластики

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