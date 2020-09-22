Украинская певица Мика Ньютон, переехавшая в США, впервые рассказала о тяжелом заболевании

Как сообщает Politeka.net, звезда "Евровидения-2011" долго скрывала свой диагноз от общественности по настоянию мамы. Знаменитость решилась на откровение в эфире программы "Светская жизнь с Екатериной Осадчей" (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

По словам Мики Ньютон (настоящее имя - Оксана Грицай), вскоре после свадьбы с американским бизнесменом Крисом Сааведром у нее выявили у нее рак яичников. Последний год выдался для певицы очень напряженным, она проходила обследования в четырех клиниках, ведь врачи не могли поверить в то, что такая болезнь может появиться у молодой женщины - как правило она развивается у пожилых людей.

Несмотря на все испытания, Мика Ньютон после серии операций поборола рак и теперь снова радуется жизни. Она даже задумывается о детях, но пока врачи рекомендуют подождать.

"Поэтому я и приехала - показать, что здорова, что все у меня нормально. Я призываю всех женщин всегда проверяться, хотя бы раз в год", - отметила исполнительница. "Сдувался живот, я - на спорт, на диеты, у меня все так прекрасно шло. Я думаю, это проблема молодых людей: работа, работа, работа. И ты не задумываешься, тем более, мы только поженились, у нас была свадьба, все прекрасно и тут что-то не то. Пять лет нужно, ведь никогда не знаешь: вернется, не вернется. Я считаю, как себя настроишь, так и будо".

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