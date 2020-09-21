Во Львове произошла авария, в которой пострадала невеста экс-главы САП Назара Холодницкого

Об этом « Українським Новинам» сообщили источники в патрульной полиции.

Как стало известно, авария произошла в понедельник, 21 сентября. Примерно в 11.30 маршрутка наехала на Юлию Бойко прямо на пешеходном переходе. Отмечается, что ДТП произошло на ул. Дорошенко, 25 во Львове.

В полиции сообщили, что девушка получила телесные повреждения. Ее госпитализировали в больницу, диагноз устанавливается. Холодницкий на данный момент не вышел на связь с журналистами и никак не прокомментировал ситуацию.

Отметим, что свою девушку Юлию Холодницкий впервые представил общественности в 2018 году. Девушка на 10 лет младше прокурора. Известно, что она работает юристом

Напомним, что 21 августа Назар Холодницкий подал в отставку с поста главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Эту должность он занимал с 2015 года. Он не просто ушел с должности, но также принял решение полностью уйти из прокуратуры.

Как известно, новый генпрокурор Ирина Венедиктова летом поручила провести аудит работы САП, в результате которого выяснилось, что руководство и прокуроры САП работали с многочисленными нарушениями.

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