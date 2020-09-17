Відома українська телеведуча Олександра Лобода показала себе і розповіла про аварію

На фото красуня позувала в білій майці, джинсах і шкіряній косусі. Образ Олександра доповнила ременем на талії, а сама дивилася в дзеркало, яке знімала на телефон. Волосся у красуні були розпущені. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні пом'яла бампер у нашої крихти.

Мої реакції: приїхала додому, сльози, соплі, я пошкодила нашу улюблену машину, вона вже не буде такою, якою була. Обіцяю чоловікові, що все відремонтую, він нічого не помітить.

Реакція чоловіка: мовчки взяв скотч, ножиці, перемотав бампер, поїхав на тренування", - написала красуня під фото.

Фанати поставили майже шість тисяч лайків і написали коментарі:

"А якщо чесно навіщо ці соплі з приводу грошей, і так всі знають що вони є", "було б за що переживати, пофіксіть авто, і все буде добре", "сестричка, не переживай! Бампер це просто пластмаса))) сама свій недавно розворотила", "та ну цей бампер! Головне стовпчик на місці)", "Саша, та ну її, ту машину. Себе бережіть".

Повідомлялося, що відома українська телеведуча Олександра Лобода показала себе і розповіла про матч.

На фото красуня стояла в Білій короткій сукні з жовтим ременем на талії. Олександра позувала на виході на сектор стадіону НСК "Олімпійський".

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