Проводив лето, иногда хочется вспомнить о его теплых деньках, курортах, на которых нередко можно закрутить роман

Звездам также, как и простым людям хочется романтики, а лучшее место, чем курорт трудно и представить, сообщает Politeka.net. Иногда такие романы перерастают в нечто большее. Давайте познакомимся с супругами, которые познакомились на отдыхе.

Актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки познакомились летом 2015 года на острове Ибица.

Кассель приехал на отдых после развода с женой Моникой Беллуччи, а Тина отдыхала с отцом и братом. Звезды открыто не говорят о знакомстве, Кунаки намекнула на «общую любовь к серфингу».

Актер старше девушки на 30 лет, но это никого из них не смущало. В 2018 году пара поженилась, а в 2019-м у них родилась дочка Амазони.

Модель, ангел "Victoria’s Secret" Роузи Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стейтем познакомились на музыкальном фестивале Коачелла в Калифорнии в 2010 году. Актер старше модели на 20 лет, но это не стало преградой для отношений. Через пять лет состоялась помолвка, а сегодня пара воспитывает сына Джека Оскара.

Принц Уильям познакомился с Кейт Миддлтон хотя и познакомились в университете, все же много значимых событий в их жизни связаны с каникулами, например, предложение руки и сердца.

Принц сделал предложение в Кении, куда оба с друзями отправились на отдых. Кейт не ожидала такого поступка, но все же была очень счастлива.

Звезда Голливуда Меган Фокс тоже получила предложение руки и сердца на отдыхе. Брайан Остин Грин сделал предложение в максимально романтической обстановке. Меган сказала «да», и уронила кольцо в песок, которое так и не ашли.

Свадьба Меган и Брайана состоялась тоже на Гавайях в 2010 году. За 10 лет брака у пары родилось трое сыновей.

Украинская певица Ани Лорак познакомилась со своим мужем Муратом Налчаджиоглу в Турции. Мужчина сразу обратил внимание на красотку. Мурат предложил спеть в караоке, не зная о том, что Ани артистка. Лорак отказалась, сказав, что ее выступление ему дорого обойдется. Пара долго переписывалась, а позже певица снова приехала в Турцию для съемок клипа, где они наконец признались друг другу в чувствах. В итоге пара поехала в Париже, где и было сделано предложение, в 2009 году Мурат и Ани сыграли две свадьбы: одну в Киеве, а другую в Турции. Спустя два года у пары родилась дочь София.

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