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Штрафы для украинцев резко увеличили, Рада проголосовала за законопроект: «до 51 тысячи гривен»

Верховная Рада проголосовала за законопроект, в соответствии с которым вырастут штрафы для украинцев.

Речь идет о законопроекте об ужесточении ответственности за нарушение правил габаритно-весового контроля.

Теперь водителей фур будут штрафовать за любое превышение габаритно-весовых норм, в то время как раньше засчитывался только перевес от 5% и выше.

Кроме того, законопроект предусматривает штраф в размере 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан за отказ от габаритно-весового контроля, а также за нарушения при заполнении накладной и других документов на груз.

Теперь водителей крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей, нарушивших правила, ждут такие штрафы:

За перегруз до 2% включительно – 1700 гривен;

За перегруз от 2% до 5% - 5100 гривен;

За перегруз от 5% до 10% - 8500 гривен;

За перегруз от 20% до 30% - 34 тысячи гривен;

За перегруз более 30% - 51 тысяча гривен.

Гривна пробьет новое дно, курс валют резко изменится: заявление НБУ

Курс валют в Украине 17 сентября удивит переменами, гривне сделают больно доллар и евро.

Стодолларовая купюра со старта начнет дорожать. Межбанк откроется с +6,39 гривны. К средине прошлого дня валюта подскочила до 7,39 гривны, но гривне удалось ее «образумить».

Евро же, как обычно, продолжит дорожать. Межбанк откроется со старта в 4,36 гривны.

Курс валют в Украине 17 сентября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2811,95 грн;

100 евро – 3338,77 грн.

Заседание ТКГ по Донбассу и схватка Кравчука с Грызловым

Во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе стороны обсудили выполнение перемирия, вопрос обмена пленными и изменения в закон о местных выборах. Встреча продлилась около семи часов.

"Участники заседания констатировали соблюдение режима прекращения огня, введенного с 27 июля этого года, несмотря на отдельные провокационные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований", - сообщили в Офисе президента.

Украинская сторона призвала боевиков обеспечить в ближайшее время доступ Международного комитета Красного Креста к заключенным. Также продолжилось обсуждение вопроса подготовки к очередному обмену пленными по принципу "всех на всех".

"Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что украинцы, незаконно удерживаемые на временно оккупированных территориях, должны быть освобождены немедленно и без всяких политических условий", - говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании произошла перепалка между главой украинской делегации Леонидом Кравчуком и его российским коллегой Борисом Грызловым. Речь шла о статусе оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

"Господин Грызлов, отвечая на вопросы членов видеоконференции, обратился к украинской делегации, что, мол, вы задаете вопрос, но это вопрос ОРДЛО, потому что это территория, которая принадлежит ОРДЛО. Конечно, я не мог не отреагировать на это и попросил, чтобы Грызлов извинился за такую неточность", - сказал Кравчук, подчеркнув, что президент РФ Владимир Путин считает эти территории частью Украины.

Кравчук добавил, что Грызлов был вынужден сказать, что он имел в виду. Глава российской делегации уточнил, что это территория, которая не контролируется Украиной.

"Этот вопрос в итоге был снят и мы пришли к общей точке зрения", - резюмировал Кравчук.

Закон о НАБУ признали неконституционным частично

Конституционный суд Украины на заседании в среду, 16 сентября, принял решение по закону о Национальном антикоррупционном бюро.

Так, КСУ частично признал неконституционным этот закон. В частности, КСУ признал не соответствующими Основному закону нормы документа в части закрепления полномочий президента образовывать НАБУ, назначать на должность и увольнять с должности директора бюро.

Также не соответствуют Конституции полномочия главы государства определять трех членов комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора бюро, назначать на должность директора НАБУ одного из отобранных конкурсной комиссией кандидатов, определять одного члена комиссии внешнего контроля, утверждать положения о Совете общественного контроля и о порядке его формирования.