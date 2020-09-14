Уже со следующего года украинские абитуриенты смогут выбирать между прохождением ВНО только по украинскому языку или языку и литературе

Об этом рассказали в Украинском центре оценивания качества образования.

В частности, участники ВНО смогут сами выбрать, какой именно тест они будут проходить:

сертификационную работу по украинскому языку, которая будет содержать только задания по украинскому языку (39 заданий закрытого типа с выбором ответа или на установление соответствия и одно задание открытого типа на предоставление развернутого письменного ответа);

сертификационную работу по украинскому языку и литературе, включающую задания по украинскому языку и по украинской литературе, а именно 24 задания по украинской литературе и 39 - по языку закрытого типа (с выбором ответа и на установление соответствия), а также 4 задания по украинскому языку открытого типа с предоставлением письменного ответа, в том числе 3 задания, предусматривающие короткий письменный ответ, и одно задание, которое предусматривает развернутый письменный ответ.

39 заданий закрытого типа и одно задание открытого типа на предоставление развернутого ответа по украинскому языку будут общими для обоих тестов. Именно результаты этих заданий будут засчитываться как результаты государственной итоговой аттестации по украинскому языку. При этом при поступлении в вузы будут зачисляться результаты выполнения соответственно или всех заданий сертификационной работы (теста) по украинскому языку, или всех заданий сертификационной работы по украинскому языку и литературе.

При выборе теста для сдачи абитуриенты должны будут учитывать, на какую специальность они поступают. О том, какие работы будут нужны для разных специальностей, сообщат в «Условиях приема на обучение в учреждения высшего образования Украины в 2021 году».

Напомним, вирус наносит удар по учителям, ставить на замену некого: Минобразования обратилось к украинцам.

Как сообщала Politeka, могут посадить на три года: в украинских школах вводят суровое наказание за несоблюдение карантина.

Также Politeka писала, что взрослых неожиданно вернут за парты, коснется многих украинцев: что известно о решении МОН.