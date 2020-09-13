Известная фитнес-модель Николь Амато показала чувствительность, появившись с подружкой

На кадрах Николь позировала без одежды и белья. Красотка взялась за руки с партнером, стоя в воде по пятую точку. Девушки не стеснялись своих эмоций и прижались грудью друг к дружке. Волосы у красавиц были распущены, а сами они закрыли глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета ее кожи, происхождения или религии. Люди должны научиться ненавидеть, если они могут научиться ненавидеть, их можно научить любить! Ибо любовь приходит к человеческому сердцу естественнее, чем наоборот", - написала Николь.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасные детки", "Потрясающие кадры", "Круглый", "О Господи !!! Пожалуйста, прости меня !!!", "Горячим девушкам не хватает палки между вами", "С праздником воскресенья, дорогие", "Это прекрасно".

Сообщалось, что известная американская фитнес-модель Николь Амато порадовала жарким образом с подружкой.

В этот раз на откровенном фото модель предстала абсолютно обнаженной. Звезда позировала стоя в воде с такой же голой подружкой-блондинкой.

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