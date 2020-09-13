Известная фитнес-модель Николь Амато показала чувствительность, появившись с подружкой

На кадрах Николь позировала без одежды и белья. Красотка взялась за руки с партнером, стоя в воде по пятую точку. Девушки не стеснялись своих эмоций и прижались грудью друг к дружке. Волосы у красавиц были распущены, а сами они закрыли глаза от удовольствия. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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No One is Born Hating Another Person Because of The Color of Her Skin, Her Background, or Her Religion. People Must Learn to Hate, if They Can Learn to Hate, then They Can Be Taught to Love! For Love Comes More Naturally for the Human Heart then the Opposite. -Nelson Mandela . . If you would like to see more of this creative set, designed to embrace the woman’s beauty, love and strength. Then #clicklinkinbio . . This isn’t to promote anything dirty this is to spread art and love. #of #secretlagoonmia #miami #onelove #hot @alexeiphotography @thebettybum @_kanvasbeauty

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"Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за цвета ее кожи, происхождения или религии. Люди должны научиться ненавидеть, если они могут научиться ненавидеть, их можно научить любить! Ибо любовь приходит к человеческому сердцу естественнее, чем наоборот", - написала Николь.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасные детки", "Потрясающие кадры", "Круглый", "О Господи !!! Пожалуйста, прости меня !!!", "Горячим девушкам не хватает палки между вами", "С праздником воскресенья, дорогие", "Это прекрасно".

Сообщалось, что известная американская фитнес-модель Николь Амато порадовала жарким образом с подружкой.

В этот раз на откровенном фото модель предстала абсолютно обнаженной. Звезда позировала стоя в воде с такой же голой подружкой-блондинкой. 

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