Кто пострадает больше всех

В дни, когда Марс будет ретроградным, лучше себя не грузить внеплановой работой

Об этом пишет Сегодня.

Как предупреждают эксперты, Марс будет ретроградным с 10 сентября по 14 ноября.

В обычные дни планета отвечает за нашу активность и силу воли, а когда Марс становится ретроградным – это означает, что те функции, за которые он отвечает, подпадают под удар.

Больше всех влияние Марса почувствуют Овны. В этот период будет чувствоваться сильная нехватка энергии, отсутствие инициативы и торможение в делах, поэтому специалисты рекомендуют не грузить себя внеплановой работой.

Помимо этого, данный период очень чувствителен к конфликтным ситуациям, которые через какое-то время могут перерасти в катастрофу. Могут возможны аварии, пожары, импульсивные вспышки гнева.

Период ретроградного Марса - отличное время, когда можно и нужно сделать следующие пункты:

подтянуть "хвосты" в своих делах;

браться за временные проекты;

уходить с бесперспективной работы;

начать ремонт;

возобновить занятия спортом.

Но в этот период не рекомендуется делать операции, совершать дорогостоящие покупки, начинать судебные разбирательства и оформлять кредиты.

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