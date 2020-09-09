В дни, когда Марс будет ретроградным, лучше себя не грузить внеплановой работой
Об этом пишет Сегодня.
Как предупреждают эксперты, Марс будет ретроградным с 10 сентября по 14 ноября.
В обычные дни планета отвечает за нашу активность и силу воли, а когда Марс становится ретроградным – это означает, что те функции, за которые он отвечает, подпадают под удар.
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Больше всех влияние Марса почувствуют Овны. В этот период будет чувствоваться сильная нехватка энергии, отсутствие инициативы и торможение в делах, поэтому специалисты рекомендуют не грузить себя внеплановой работой.
Помимо этого, данный период очень чувствителен к конфликтным ситуациям, которые через какое-то время могут перерасти в катастрофу. Могут возможны аварии, пожары, импульсивные вспышки гнева.
Период ретроградного Марса - отличное время, когда можно и нужно сделать следующие пункты:
- подтянуть "хвосты" в своих делах;
- браться за временные проекты;
- уходить с бесперспективной работы;
- начать ремонт;
- возобновить занятия спортом.
Но в этот период не рекомендуется делать операции, совершать дорогостоящие покупки, начинать судебные разбирательства и оформлять кредиты.
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