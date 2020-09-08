Телезвезда Марина Боржемская (бывшая Узелкова) из проекта "Зважені та щасливі" поделилась эффектным результатом своего преображения после развода

В этот раз сорокалетняя фитнес-тренер поразила фанатов идеальным образом после смены имиджа. Как известно, уже не первый год Марина Боржемская сейчас является одним из основных тренеров на популярном проекте "Зважені та щасливі". Женщина мотивирует своих подопечных, занимается вместе с ними и показывает результаты их преображения в социальной сети Инстаграм.

В этот же раз у себя на странице она представила личное фото в основном профиле. Всего у Марины четыре аккаунта, один из которых создан для советов по похудению, второй для дневников питания, третий для рецептов, а последний для фото и видеоматериалов личного содержания.

На новом фото Марина позировала в белоснежном брючном костюме, придерживает белую шляпу на голове - выглядит умопомрачительно и стильно.

«Сама элегантность, идеальный комфорт, в котором находится уверенная в себе личность», «Ви шикарна красуня !!! 🌹🌹🌹», «Очень красивая 👍👍👍вы мой кумир 😘», «Ну гарна, дуже, що ще скажеш. 😊💯», «Что за красотка? 👸», «Бессовестно красивая! 😍👏», «Охх, красивеннааа !!! Навзаєм! 🔥💥😘», «Ви шикарна! 🤗».

Ранее мы писали, что Марина Боржемская-Узелкова решилась на смелую фотосессию в одном белье. Так, она опубликовала новые кадры на своей странице в соцсети инстаграм.

«Выйти из зоны комфорта, - ещё то приключение, я вам скажу🙈💪 Даже больше: для некоторых это настоящее испытание. Я не исключение. Примерять новые смелые образы для фотосессий, - тоже нужно набраться храбрости👆Но, я давно хотела попробовать такой лук и я переборола свои сомнения и страхи! Предлагаю вам сделать тоже🔥 Долой неуверенность, стеснения и страхи!», – заявила она в сети.

На фото она позирует полубоком в роскошном кружевном белье с сеткой. На плечи артистка накинула клетчатую рубашку. В комментариях многие отметили, что ей очень красиво в таком образе.

«Красиво», «Лучший пример для всех нас !!! Мариночка ты волшебная !!», «Красота», «

Марина, ну наконец то ты решилась! ты прекрасна, очаровательна, великолепна! женское тело, это же прекрасно! красота!», «Марина вы большая умница ,красивая фигура».

Напомним, что Марина Узелкова сообщила о таинственном знакомстве: «Это моя любовь»

Как сообщала Politeka, что Узелкова рассказала откровенные подробности о себе

Также Politeka сообщала, тренер шоу «Зважені та щасливі» Марина Боржемская-Узелкова поделилась своими секретами красоты и молодости