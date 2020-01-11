Звездный тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Узелкова продемонстировала фигуру в кружевном белье

Марина Боржемская-Узелкова решилась на смелую фотосессию в одном белье. Так, она опубликовала новые кадры на своей странице в соцсети инстаграм.

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram артистки.

«Выйти из зоны комфорта, - ещё то приключение, я вам скажу🙈💪 Даже больше: для некоторых это настоящее испытание. Я не исключение. Примерять новые смелые образы для фотосессий, - тоже нужно набраться храбрости👆Но, я давно хотела попробовать такой лук и я переборола свои сомнения и страхи! Предлагаю вам сделать тоже🔥 Долой неуверенность, стеснения и страхи!», – заявила она в сети.

На фото она позирует полубоком в роскошном кружевном белье с сеткой. На плечи артистка накинула клетчатую рубашку.

В комментариях многие отметили, что ей очень красиво в таком образе.

«Красиво», «Лучший пример для всех нас !!! Мариночка ты волшебная !!», «Красота», «

Марина, ну наконец то ты решилась! ты прекрасна, очаровательна, великолепна! женское тело, это же прекрасно! красота!», «Марина вы большая умница ,красивая фигура», «Ты красивая девушка», «Шикарная женщина», Богиня красоты😍👏❤️🔥», «Спортивная, утонченность и женственность - это особый шарм и красота!)», – отметили в соцсети.

Напомним, что зимой прошлого года тренер проекта «Зважені та щасливі», совсем недавно ошеломила поклонников новостью, что их брак в Вячеславом Узелковым дал трещину, как уже начала создавать другую холостую жизнь и под другим именем. Об этом она рассказала поклонникам в своем аккаунте Instagram. А еще заинтриговала неожиданным признанием.

Напомним, что Марина Узелкова сообщила о таинственном знакомстве: «Это моя любовь»

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