Телеведущие «Дом-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина устроили разборки в социальных сетях

Как передает Politeka.net, словесная перепалка между коллегами произошла на странице еще одной телеведущей Ольги Орловой в Инстаграм. Орлова опубликовала фото, на котором позировала с Ксенией Бородиной. У артисток была одинаковая прическа – каре.

Ольга Бузова решила прокомментировать их образ, отметив, что им очень идет ее фирменная прическа.

«Как вам идёт мое фирменное карэ 😻 красотки», - написала звезда.

Ее комментарий вызвал шквал критики и негатива. Под ним оставили около 350 комментариев. В основном, люди критиковали и унижали Бузову за ее самомнение.

«До этого про каре никто и знать не знал! Блеснула умом, как всегда», «Самый тупой комментарий, спустись на землю уже(( порой вообще не смешно вот это вот Всё «моё, мои, мой», «Оль пора бы уже остыть на свое фирменное «только я создаю тренды», «скоро...во всех парикмахерских страны «Фирменное каре Бузовой», «Ольга когда вы уже начнёте думать, перед тем как что то сказать или написать», "Господи, позорище, фирменный у тебя только мозг, а да, и еще голос такой же никчёмный», - пишут пользователи сети.

Не сдержалась и ответила на коммент сама Бородина.

«Мурик♥️ твоё фирменное может быть только карэ ягнёнка ♥️ любим ♥️ целуем», - написала звезда.

Кроме этого, Бородина отметила, что делает такую стрижку уже давно.

«У меня каре с 2010 года, уже 10 лет назад, я пришла к тому, что хочу каре, потом экспериментировала и опять вернулась. Просто у кого -то плохая память)», - заявила Бородина.

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