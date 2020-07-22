34-летний британский актер Роберт Паттинсон, наконец, решился на смелый шаг

Появилась информация, что Паттинсон сделал предложение руки и средца своей возлюбленной, 28-летней британской модели Сьюки Уотерхаус. Девушку недавно заметили с кольцом, похожим на помолвочное, пишет Daily Mail.

По неподтвержденной информации, Роберт сделал предложение Сьюки во время празднования Рождества, которое они провели у родителей девушки. Стоит отметить, парочка еще никак не прокомментировала слухи о помолвке.

К слову, встречаются они уже два года.

До этого актер расстался с певицей FKA Twigs, после чего ему приписывали роман с певицей Рианной, затем с коллегой по фильму "Девица" Мией Васиковски и даже с Кристен Стюарт из все тех же "Сумерек".

Но точку в вопросе личной жизни Роберта поставил один случай. Пару лет назад его застукали в кафе с Уотерхаус. Возлюбленные нежно целовались и обнимались, не стесняясь взглядов.

Стоит отметить, что Уотерхаус до Паттинсона встречалась с американским актером Брэдли Купером, но в 2015 году пара рассталась. Ходили слухи, что девушка сама бросила актера.

Ранее мы сообщали, Паттинсон огорошил своими "вредными" привычками, от которых дыбом встают волосы.

Актер часто появляется на публике с грязной головой и неприятным запахом тела. Звезда "Сумерек" признался, что не любит гигиенические процедуры.

Паттинсон совсем не стыдится своей неряшливости: "Я не убираю квартиру, потому что мне наплевать. У меня есть квартира, куда я прихожу только спать, и у меня есть волосы только для того, чтобы болтаться на моей голове. И мне все равно, чистые они или нет".

Напомним, звезда "Сумерек" Кристен Стюарт без белья засветила лишнее на публике: "горячая штучка"

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