Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила выходкой сразу после отдыха в бане

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«После бани.😊 Глазами любимого.😊...» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Волочкова позирует с красным лицом, нарядившись при этом в пижаму. А вот комментарии к снимке знаменитость оставила закрытыми из-за того, что пользователи сети обвиняют ее в двуличии.

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«Будьте счастливы! Давайте радоваться друг за друга и делиться позитивом», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Волочкова позирует в море, странно играя с водой. А поскольку знаменитость закрыла возможность что-либо говорить под своими постами, пользователи сети не смогли ей сказать, что их кумир выглядит так, будто сбежал из детского сада.

Как известно, балерину хейтят за двуличие – пользователи критикуют за то, что на одних фотографиях она позирует в различных религиозных местах, а после этого постит снимки с невероятно откровенной тематикой.

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