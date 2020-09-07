Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила выходкой сразу после отдыха в бане
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«После бани.😊 Глазами любимого.😊...» - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованной фотографии Волочкова позирует с красным лицом, нарядившись при этом в пижаму. А вот комментарии к снимке знаменитость оставила закрытыми из-за того, что пользователи сети обвиняют ее в двуличии.
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До этого мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова озадачила поклонников странной выходкой в бикини
«Будьте счастливы! Давайте радоваться друг за друга и делиться позитивом», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных кадрах Волочкова позирует в море, странно играя с водой. А поскольку знаменитость закрыла возможность что-либо говорить под своими постами, пользователи сети не смогли ей сказать, что их кумир выглядит так, будто сбежал из детского сада.
Как известно, балерину хейтят за двуличие – пользователи критикуют за то, что на одних фотографиях она позирует в различных религиозных местах, а после этого постит снимки с невероятно откровенной тематикой.
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