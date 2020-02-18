Известная актриса и певица Дженнифер Лопес почти каждый день поражает фото в откровенных образах

50-летняя звезда сверкает идеальной фигурой и лицом практически без морщин, пишет Politeka.net.

Так, на днях артистка сделала селфи в зеркало. Знаменитость предстала в одном белом купальнике. От тела звезды нельзя отвести взгляда - упругий пресс, красивая грудь, подкаченные руки и ноги: "Вау, насколько это прекрасно".

Звезда смотрела в камеру, ее макияж немного "потек", видимо, от тренировки.

Волосы Джей Ло убрала в высокий пучок, чтоб не мешали.

На ногтях заметен светлый маникюр, а на руке - резинка для волос. За стеклянной дверью можно увидеть нечто похожее на бассейн.

"Расслабленная и заряженная", - подписала снимок Лопес.

За 17 часов пост собрал более семи миллионов лайков и много комментариев.

Дженнифер получила массу комплиментов, ее назвали великолепной, ведь внешность совершенно не соотвествует ее возрасту.

Напомним, Джей Ло засветилась на красной дорожке в ярком молодежном платье с блестками и с короткой стрижкой. Помолодевшую красотку из Голливуда не узнать: она покрасила волосы, сделала удлиненное каре, а также сменила дерзкий вызывающий стиль на молодежно-девчачий.

Красотка надела длинную юбку ярко-розового цвета, блестящий вверх с пайеток в виде свитера с горлом, клатч в тон юбке, также с блестками, макияж карамельного цвета и темный акцент на глазах.

Ранее мы писали, что Джей Ло позировала в черном платье с глубоким декольте, которое начиналось чуть выше живота. Откровенный наряд подчеркнул изящные формы актрисы. Благодаря фасону платья Лопес выглядела безупречно.

Пользователи сети оценили внешний вид артистки. За короткое время пост Лопес набрал 1,3 млн лайков.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес предстала в брендовых откровенных нарядах.

Среди прочего, поклонники выделили яркий бельевой комплект с леопардовым принтом под пояс.

"Страстные итальянские мотивы" были на выдающейся фигуре певицы, а также заметна пышная укладка и яркий стилистический макияж на лице.

Напомним, популярная певица опозорилась на концерте, кадры конфуза.

Также мы писали, что дочь Дженнифер Лопез потрясла своим голосом.

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