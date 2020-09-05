Девушка долгое время не могла даже слышать голос папы по радио

Несмотря на то, что со дня гибели музыканта Кузьмы Скрябина прошло пять его, его дочь до сих пор тяжело переживает потерю отца

Об этом единственная дочь певца Барбара впервые рассказала в интервью программе "ЖВЛ". (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам девушки, ей до сих пор тяжело, она безумно скучает по папе и вспоминает о нем с невероятной теплотой и трепетом.

"Мы были очень близкими. Все время, когда он был свободен от съемок и концертов, мы были вместе. Мы очень много путешествовали и время вместе было всегда активным", - рассказала о своих чувствах Барбара.

Дочь Кузьмы вспоминает, что он был самым лучшим отцом, который только мог быть. День, когда отец погиб, Барбара почти не помнит. Она говорит, не ожидала, что смерть отца вызовет такую скорбь в обществе.

"Я была долгий период времени в депрессивном расстройстве. Я была на успокоительных и транквилизаторах, поэтому много чего не помню", - сообщила девушка, добавив, что в борьбе с депрессией ей помогли специалисты.

Также она призналась, что долгое время не могла даже слышать голос папы по радио или в каком-либо общественном месте.

Напомним, дочь Кузьмы Скрябина выросла и восхищает необыкновенной красотой, личные фото и подробности из жизни: "мы с папой...".

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