Естественность и простота – черты, за которые поклонники любят звезду

35-летняя российская актриса и певица Настя Задорожная, которая снималась в фильмах с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским, умилила поклонников

Звезда поделилась в социальной сети Инстаграм селфи, в котором продемонстрировала потрясающе красивый взгляд, передает Politeka.net.

На фото Анастасия – в простой трикотажной домашней кофте, украшенной спереди кружевом. Ее волос собраны в хвост, а особое внимание притягивают глаза. Актриса оттенила их, а также подчеркнула длинные ресницы с помощью туши. Учитывая, что у нее огромные глаза, на фото она получилась похода на олененка Бэмби из диснеевского мультфильма.

«Немножечко Бэмби. Сладких снов, но без конфет-чтобы нигде ничего не слиплось😉🤞🏼», – подписала Настя снимок, сделанный вечером на кухне.

Тысячи пользователей оставили лайки под комментариями и традиционно засыпали звезду комплиментами.

«На Аллу Пугачёву похожа)))», «Просто красавица», «Такая сладкая !!! Нюнюша!!!!❤️❤️🔥🔥🔥🔥», «Ага, после такого взгляда заснёшь...», «Настя, молодец ты, милашка», «Притягательная леди💥», «Beautiful», – пишут поклонники под снимком.

Отметим, что Задорожная часто публикует «домашние» фото, демонстрируя естественную красоту и жизнь вне съемочной площадки. Так, недавно она поделилась кадром, на котором сидит в кресле, прижимая к себе собаку. Животное в этот момент зажмурило глаза. Вероятно, питомец просто спит.

«Кто-то спит, а кто-то скромно «высиживает» план по спасению всех кожаных носов:) Пока не придумали, но подождите-мы заняты этим всего пару часов:)», - подписала Настя публикацию.

Напомним, горячая звезда фильмов с Зеленским огорошила переменой в жизни: "Ну, нифига себе!".

Как сообщала Politeka, Анастасия Задорожная дала совет всем женщинам, с чего начать весну.

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