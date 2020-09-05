Актриса и модель Эмили Ратаковски порадовала поклонников соблазнительным снимком
Как сообщает Politeka.net, Эмили - всемирно известная модель, которая не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm наполнена снимками в пикантных нарядах.
Очередной кадр с фан-страницы модели просто свел с ума ее поклонников, которые могли описать увиденное только словами "само совершенство"
Эмили решила крупным планом показать свою шикарную грудь, засветив неприличные кружочки в полупрозрачной майке.
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Ранее Эмили опубликовала фото, на котором была запечатлена с идеальной загорелой кожей и распущенными волосами выглядела довольно по-домашнему и просто.
За ее плечами можно заметить ремешок от небольшой сумочки, а в качестве украшений звезда оставила лишь массивные сережки-кольца. По словам фанатов, девушка всегда выглядит, как "дикая кошечка".
Эмили Ратаковски стала настоящей звездой соцсетей благодаря своим невероятно горячим формам и фото, на которых она демонстрирует их во всех красе. Подобные кадры вовсе не надоедают ее подписчикам, ведь каждый раз они вызывают настоящий ажиотаж в сети.
Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым: «на его месте…».
Как сообщала Politeka, звездные дивы померялись фото в бикини: «горячо».
Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами: «ни капли стыда».